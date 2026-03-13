x
13 марта 2026
WhatsApp представил аккаунты для детей до 13 лет

Соцсети
Дети
время публикации: 13 марта 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 10:35
AP Photo/Martin Meissner

Принадлежащая корпорации Meta платформа мгновенных сообщений WhatsApp запустила новую модель учетных записей "под родительским контролем", предназначенную для пользователей младше 13 лет.

"Учитывая мнения семей и экспертов, мы внедряем новые учетные записи, которые позволяют родителям или опекунам создавать WhatsApp для детей-подростков младшего возраста с ограничениями, сводящими их возможности к переписке и звонкам", – говорится в публикации в блоге компании.

При этом родители смогут управлять списком контактов, однако содержание сообщений по-прежнему будет защищено сквозным шифрованием.

Родительский контроль и настройки защищены PIN-кодом родителя на управляемом устройстве – только родители смогут получать доступ к настройкам конфиденциальности и изменять их.

Функция будет внедряться в различных регионах мира поэтапно.

