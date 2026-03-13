WhatsApp представил аккаунты для детей до 13 лет
Принадлежащая корпорации Meta платформа мгновенных сообщений WhatsApp запустила новую модель учетных записей "под родительским контролем", предназначенную для пользователей младше 13 лет.
"Учитывая мнения семей и экспертов, мы внедряем новые учетные записи, которые позволяют родителям или опекунам создавать WhatsApp для детей-подростков младшего возраста с ограничениями, сводящими их возможности к переписке и звонкам", – говорится в публикации в блоге компании.
При этом родители смогут управлять списком контактов, однако содержание сообщений по-прежнему будет защищено сквозным шифрованием.
Родительский контроль и настройки защищены PIN-кодом родителя на управляемом устройстве – только родители смогут получать доступ к настройкам конфиденциальности и изменять их.
Функция будет внедряться в различных регионах мира поэтапно.