ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам "Аль-Кард аль-Хасан" и складам оружия "Хизбаллы" в Ливане

13 марта 2026
время публикации: 13 марта 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 10:22
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 12 марта израильские ВВС завершили десятки волн ударов по инфраструктуре "Хизбаллы" в Бейруте, долине Бекаа и нескольких районах южного Ливана.

По данным армии, в Бейруте были атакованы дополнительные объекты ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан", а также другие значимые экономические активы террористической организации.

В ЦАХАЛе заявляют, что удары были направлены на дальнейший подрыв финансовой базы "Хизбаллы". Израильские военные утверждают, что ассоциация использует деньги граждан для оказания финансовых услуг "Хизбалле" и содействия террористической деятельности. В армии также заявили, что предыдущие удары по этой структуре полностью остановили ее деятельность и нанесли серьезный ущерб каналам усиления организации.

Одновременно, по данным ЦАХАЛа, были атакованы около десяти складов вооружений "Хизбаллы" в Бекаа и других районах южного Ливана. Часть складов находилась в районе между реками Литани и Захрани, откуда ранее на этой неделе велись обстрелы территории Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что перед ударами были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая предварительные предупреждения, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2026

