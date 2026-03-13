x
13 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ: 146-я дивизия продолжает действия в южном Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 марта 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 10:48
ЦАХАЛ: 146-я дивизия продолжает действия в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 146-й дивизии продолжают действовать в западном секторе южного Ливана, уничтожая инфраструктуру "Хизбаллы" и ликвидируя боевиков.

В ходе действий были атакованы около 400 целей. Военные заявляют, что уничтожили ракетные установки, средства наблюдения, склад вооружений и здания, использовавшиеся "Хизбаллой".

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, были ликвидированы несколько боевиков организации, в том числе командир противотанкового ракетного подразделения в этом районе.

