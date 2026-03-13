Исраэль Кац пригрозил, что разрушение моста через Литани "это только начало"

Министр обороны Исраэль Кац заявил в ходе совещания по вопросам безопасности, что ночной удар ЦАХАЛа, уничтоживший центральный мост через реку "Литани", который использовался для переброски боевиков "Хизбаллы" и вооружений в южный Ливан – "это только начало".

По словам министра обороны, правительство Ливана "будет платить все более высокую цену в виде ущерба национальной инфраструктуре и даже потери территории, пока "Хизбалла" продолжает террористическую деятельность и не будет разоружена".

Кац подчеркнул, что Израиль будет непреклонно защищать жителей севера и всех граждан страны.