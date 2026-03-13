x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Исраэль Кац пригрозил, что разрушение моста через Литани "это только начало"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Исраэль Кац
время публикации: 13 марта 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 12:25
Исраэль Кац пригрозил, что разрушение моста через Литани "это только начало"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац заявил в ходе совещания по вопросам безопасности, что ночной удар ЦАХАЛа, уничтоживший центральный мост через реку "Литани", который использовался для переброски боевиков "Хизбаллы" и вооружений в южный Ливан – "это только начало".

По словам министра обороны, правительство Ливана "будет платить все более высокую цену в виде ущерба национальной инфраструктуре и даже потери территории, пока "Хизбалла" продолжает террористическую деятельность и не будет разоружена".

Кац подчеркнул, что Израиль будет непреклонно защищать жителей севера и всех граждан страны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
