Четверо членов экипажа погибли при крушении американского самолета-заправщика в Ираке
время публикации: 13 марта 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 11:58
Соединенные Штаты в пятницу утром подтвердили гибель четверых из шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135 в результате крушения самолета в Ираке.
По данным CENTCOM, самолет, участвующий в военной кампании против Ирана "Эпическая ярость", потерпел крушение после инцидента с участием другого самолета.
По сообщению центрального командования армии США, потеря самолета "не была вызвана ни огнем противника, ни дружественным огнем".
