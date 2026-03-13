x
Мир

Четверо членов экипажа погибли при крушении американского самолета-заправщика в Ираке

время публикации: 13 марта 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 11:58
Четверо членов экипажа погибли при крушении американского самолета-заправщика в Ираке
AP Photo: Business Wire

Соединенные Штаты в пятницу утром подтвердили гибель четверых из шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135 в результате крушения самолета в Ираке.

По данным CENTCOM, самолет, участвующий в военной кампании против Ирана "Эпическая ярость", потерпел крушение после инцидента с участием другого самолета.

По сообщению центрального командования армии США, потеря самолета "не была вызвана ни огнем противника, ни дружественным огнем".

