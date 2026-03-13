ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров "Хизбаллы", ответственных за ракетные обстрелы

К северу от реки Литани ВВС ЦАХАЛа ликвидировали двух командиров "Хизбаллы", ответственных за ракетные обстрелы территории Израиля.

Один из них – Раиф Али Касам, командир ракетного подразделения "Бадр", второй – Мохаммад Бакр Ахмад Али Мальки, командир "боевого расчета".

Подразеделние "Бадр" террористической организации "Хизбалла" осуществило множество обстрелов израильской территории за последние дни.