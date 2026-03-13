ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров "Хизбаллы", ответственных за ракетные обстрелы
время публикации: 13 марта 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 19:15
К северу от реки Литани ВВС ЦАХАЛа ликвидировали двух командиров "Хизбаллы", ответственных за ракетные обстрелы территории Израиля.
Один из них – Раиф Али Касам, командир ракетного подразделения "Бадр", второй – Мохаммад Бакр Ахмад Али Мальки, командир "боевого расчета".
Подразеделние "Бадр" террористической организации "Хизбалла" осуществило множество обстрелов израильской территории за последние дни.