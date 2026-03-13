x
13 марта 2026
|
последняя новость: 05:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 05:00
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 13 марта: облачно, с вечера дожди

Погода
Дожди
время публикации: 13 марта 2026 г., 05:00 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 04:45
Прогноз погоды в Израиле на 13 марта: облачно, с вечера дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 13 марта, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Облачно. Вечером начнутся дожди на большей части территории страны, ночью осадки усилятся.

В Иерусалиме – 8-19 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 15-26, в Беэр-Шеве – 8-23, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 8-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-22, на Голанских высотах – 8-20.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

В субботу-понедельник – дожди. В субботу ожидается значительное повышение температуры, в воскресенье температура понизится. В понедельник-вторник – переменная облачность. В среду-четверг – дожди с грозами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook