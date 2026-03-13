Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 13 марта, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Облачно. Вечером начнутся дожди на большей части территории страны, ночью осадки усилятся.

В Иерусалиме – 8-19 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 15-26, в Беэр-Шеве – 8-23, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 8-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-22, на Голанских высотах – 8-20.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

В субботу-понедельник – дожди. В субботу ожидается значительное повышение температуры, в воскресенье температура понизится. В понедельник-вторник – переменная облачность. В среду-четверг – дожди с грозами.