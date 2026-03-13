x
13 марта 2026
последняя новость: 05:00
13 марта 2026
13 марта 2026
последняя новость: 05:00
13 марта 2026
Экономика

США разрешили продажу находящейся в море российской нефти до 11 апреля

США
Россия
Санкции
Нефть и газ
Цены
время публикации: 13 марта 2026 г., 04:55 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 05:00
США разрешили продажу находящейся в море российской нефти до 11 апреля
AP

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию 134, разрешающую поставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Об этом говорится в сообщении OFAC.

Согласно лицензии, разрешаются все операции, которые "обычно необходимы" для продажи, доставки или разгрузки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на любое судно.

При этом документ отдельно запрещает любые транзакции и деятельность, связанные с Ираном, правительством Ирана, а также товарами и услугами иранского происхождения. Срок действия разрешения истекает 11 апреля 2026 года в 00:01 по восточному летнему времени США.

Reuters отмечает, что решение было принято на фоне резкого роста цен на нефть и перебоев с поставками, вызванных войной вокруг Ирана. По данным агентства, речь идет о временном 30-дневном послаблении санкционного режима для уже находящихся в море партий российской нефти.

