x
13 марта 2026
|
последняя новость: 06:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 06:09
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США эвакуировали с Ближнего Востока в Германию еще 19 раненых военнослужащих

США
Война с Ираном
время публикации: 13 марта 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 05:48
США эвакуировали с Ближнего Востока в Германию еще 19 раненых военнослужащих
CENTCOM

ВВС США 12 марта выполнили еще один эвакуационный рейс с Ближнего Востока в Германию, доставив в эту европейскую страну 19 раненых военнослужащих, сообщает CBS News.

По данным телеканала, самолет вылетел из Саудовской Аравии, затем совершил посадку в Омане и после этого направился на американскую базу в Германии, расположенную рядом с военным госпиталем.

Среди эвакуированных были двое военнослужащих, получивших ранения в результате взрыва беспилотника рядом с их автомобилем.

Ранее американские военные уже вывезли десятки раненых после удара по американскому объекту в Кувейте, где были погибшие.

По сведениям CBS News, около 20 военнослужащих прибыли 10 марта в медицинский центр Ландштуль в Германии с легкими травмами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2026

14-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, США потеряли самолет
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 марта 2026

CENTCOM подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135 в Ираке