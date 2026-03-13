США эвакуировали с Ближнего Востока в Германию еще 19 раненых военнослужащих

ВВС США 12 марта выполнили еще один эвакуационный рейс с Ближнего Востока в Германию, доставив в эту европейскую страну 19 раненых военнослужащих, сообщает CBS News.

По данным телеканала, самолет вылетел из Саудовской Аравии, затем совершил посадку в Омане и после этого направился на американскую базу в Германии, расположенную рядом с военным госпиталем.

Среди эвакуированных были двое военнослужащих, получивших ранения в результате взрыва беспилотника рядом с их автомобилем.

Ранее американские военные уже вывезли десятки раненых после удара по американскому объекту в Кувейте, где были погибшие.

По сведениям CBS News, около 20 военнослужащих прибыли 10 марта в медицинский центр Ландштуль в Германии с легкими травмами.