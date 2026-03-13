ЦАХАЛ: в районе Бейрута был атакован террорист "Хизбаллы"
время публикации: 13 марта 2026 г., 05:17 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 05:22
Армия обороны Израиля объявила, что в ночь на 13 марта атаковала террориста "Хизбаллы" в районе Бейрута.
Подробности ЦАХАЛ опубликует позже.
Ранее ливанские источники сообщали, что в ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Бейрута. В частности, была атакована цель в районе Джна. Также сообщалось об авиаударе по цели в Храйбэ, на юге Ливана.