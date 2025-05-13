Баарав-Миара требует рассылки повесток о призыве всем "харедим" призывного возраста

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара на фоне напряженности в коалиции по поводу призыва ультрарелигиозных молодых людей заявила о необходимости отправить повестки о призыве в армию всем "харедим" призывного возраста, тем самым выполняя требования БАГАЦа.

Баарав-Миара поддерживает позицию начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира о том, что из-за низкого количества призывников из указанной группы, растущих потребностей армии и продолжающегося нарушения равенства с начала следующего призыва, то есть, с июля 2025 года, необходимо отправлять повестки всем кандидатам, входящим в возрастную группу.

В своем письме по данному вопросу юридическая советница правительства пояснила, что на прошлой неделе состоялось обсуждение вопроса с участием представителей ЦАХАЛа, министерства обороны, заместителя юрсоветницы правительства, а также представителей министерств юстиции, финансов и служб безопасности.

На заседании обсуждалась сложившаяся ситуация с призывом ультраортодоксальных молодых людей: в течение нынешнего призывного года (с 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 год), по данным на конец февраля 2025 года был призван на службу в армии 1721 человек, отвечающий критериям "ультрарелигиозного новобранца".

С конца апреля будут призваны около 390 новых солдат–"харедим". Определены также еще два призыва ультрарелигиозных военнослужащих до конца текущего призывного года – в мае и в июне. За весь призывной год, по оценкам ЦАХАЛа, будут призваны 2500-2700 ультрарелигиозных молодых людей.

До сих пор "харедим" было отправлено 18900 повесток, в текущем призывном цикле было отправлено 8900 повесток. До конца призывного года (до 30 июня 2025 года) будет разослано еще 5100 повесток. Отмечается, что из 18900 разосланных повесток 2521 не была вручена по всем правилам. 964 человека признаны уклоняющимися от призыва. В армии полагают, что количество уклонистов существенно вырастет в ближайшие недели.

Юридическая советница правительства порекомендовала значительно расширить призыв "харедим" на следующий призывной год (с июля 2025 года), отправив повестки всем кандидатам соответствующей возрастной группы. Она также призывает усилить надзор за уклонистами и ввести дополнительные меры принуждения.