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Израиль

Нетаниягу пообещал призвать 10500 ультраортодоксов в течение двух лет

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 11 мая 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 17:56
Нетаниягу пообещал призвать 10500 ультраортодоксов в течение двух лет
Noam Revkin Fenton/FLASH90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в воскресенье, 11 мая, на закрытом заседании парламентской комиссии по внешней политике и безопасности и сообщил, что в течение двух лет будут призваны 10500 молодых людей из ультрарелигиозной общины.

Заявление главы правительства приводит со ссылкой на участников заседания Walla: Нетаниягу подчеркнул, что еще никому не удавалось обеспечить призыв 10500 ультраортодоксальных призывников в течение двух лет, и "это происходит впервые".

Глава правительства отметил, что речь идет о количестве призывников–"харедим", которое армия способна принять. Он пообещал ввести серьезные санкции против уклонистов – как индивидуальные, так и в отношении организаций. "И мы обеспечим, чтобы тот, кто поступил в армию ультрарелигиозным, вышел из нее, оставаясь ультрарелигиозным", – пообещал премьер.

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