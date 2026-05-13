Эдельштейн: "Ультраортодоксы еще заскучают по моему предложению"

Бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил в интервью ультра ортодоксальной радиостанции "Коль бе-рама", что депутаты от ШАС и "Яадут а-Тора" отклонили его предложение по закону о призыве.

"Они должны были прислушаться к тому, что я говорил год назад. После выборов депутаты, имеющие смелость должны будут сказать: "Какую ошибку мы совершили. Жаль, что мы упустили свой шанс, надо было поддержать предложение Эдельштейна, которое принимало в расчет интересы мира Торы".

Они еще заскучают по моему взвешенному и умеренному предложению", - сказал Эдельштейн.