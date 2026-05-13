Группа Lufthansa готовится возобновить полеты в Израиль с июня

Группа Lufthansa объявила о поэтапном возобновлении полетов в Израиль, сообщает портал PassportNews. Решение принято после комплексной оценки безопасности и на следующий день после того, как Европейское агентство по авиационной безопасности смягчило предупреждение о полетах в Израиль.

В группу Lufthansa входят авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Первыми с 1 июня возобновят рейсы в Тель-Авив Austrian Airlines и грузовое подразделение Lufthansa Cargo.

С 1 июля планируют вернуться Lufthansa и Swiss Air, а в середине июля – Eurowings. При этом Brussels Airlines приостановила полеты в Израиль до 24 октября.