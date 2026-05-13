x
13 мая 2026
|
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 17:04
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Группа Lufthansa готовится возобновить полеты в Израиль с июня

Транспорт
Авиация
время публикации: 13 мая 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:07
Группа Lufthansa готовится возобновить полеты в Израиль с июня
Yossi Aloni/Flash90

Группа Lufthansa объявила о поэтапном возобновлении полетов в Израиль, сообщает портал PassportNews. Решение принято после комплексной оценки безопасности и на следующий день после того, как Европейское агентство по авиационной безопасности смягчило предупреждение о полетах в Израиль.

В группу Lufthansa входят авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Первыми с 1 июня возобновят рейсы в Тель-Авив Austrian Airlines и грузовое подразделение Lufthansa Cargo.

С 1 июля планируют вернуться Lufthansa и Swiss Air, а в середине июля – Eurowings. При этом Brussels Airlines приостановила полеты в Израиль до 24 октября.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 мая 2026

Суд по мелким искам обязал "Эль-Аль" оплатить расходы пассажиров, застрявших во время войны в Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 мая 2026

EASA продлило до 27 мая рекомендации по полетам в воздушном пространстве Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 мая 2026

Глава управления гражданской авиации требует убрать военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион