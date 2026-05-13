x
13 мая 2026
|
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 17:04
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Амстердаме задержан израильтянин, подозреваемый в пересылке наркотиков

Нидерланды
Израиль
Полиция
Контрабанда
Наркотики
время публикации: 13 мая 2026 г., 15:50 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 15:50
В Амстердаме задержан израильтянин, подозреваемый в пересылке наркотиков
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Нидерландов при содействии полиции Израиля задержала в Амстердаме 32-летнего гражданина Израиля, подозреваемого в отправке почтовых посылок с наркотиками из Нидерландов в Израиль.

По данным полиции, задержание стало результатом совместного расследования, продолжавшегося несколько месяцев. Следствие считает, что подозреваемый был частью хорошо организованной международной сети контрабанды, занимавшейся пересылкой крупных партий наркотиков из разных стран Европы в Израиль и другие государства.

Согласно материалам расследования, наркотики пересылались в почтовых посылках и маскировались с использованием сложных способов сокрытия, что свидетельствует о высоком уровне планирования, координации и оперативных возможностей сети.

В полиции заявили, что эта сеть представляла серьезную угрозу общественной безопасности из-за масштабов, географии и характера своей деятельности.

Расследование продолжается. Ожидаются новые задержания в Израиле и других европейских странах.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook