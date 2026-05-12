x
12 мая 2026
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 23:36
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп обвинил СМИ в "измене" за публикации о военных успехах Ирана

Дональд Трамп
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 12 мая 2026 г., 23:36 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 23:40
Трамп обвинил СМИ в "измене" за публикации о военных успехах Ирана
AP Photo/ Markus Schreiber

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social гневный пост, в котором обвинил американские СМИ в "пособничестве врагу" за публикации о военных успехах Ирана.

По словам Трампа, все 159 кораблей иранского ВМФ "покоятся на дне моря", иранские ВВС и технологический потенциал уничтожены, а руководство страны "больше не с нами".

"Эти американские трусы болеют против собственной страны. Только неудачники и глупцы способны выступать против Америки", – написал президент о журналистах, которые, по его мнению, "публикуют фейки".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook