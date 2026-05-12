Трамп обвинил СМИ в "измене" за публикации о военных успехах Ирана

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social гневный пост, в котором обвинил американские СМИ в "пособничестве врагу" за публикации о военных успехах Ирана.

По словам Трампа, все 159 кораблей иранского ВМФ "покоятся на дне моря", иранские ВВС и технологический потенциал уничтожены, а руководство страны "больше не с нами".

"Эти американские трусы болеют против собственной страны. Только неудачники и глупцы способны выступать против Америки", – написал президент о журналистах, которые, по его мнению, "публикуют фейки".