x
13 мая 2026
|
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 17:04
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа завершили нанесение серии ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 13 мая 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 16:30
ВВС ЦАХАЛа завершили нанесение серии ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении военно-воздушными силами нанесения серии ударов по объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.

Целями ударов стали склады вооружений, заряженные и готовые к запуску ракетные установки, а также другие объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

В сообщении отмечается, что боевики "Хизбаллы" использовали атакованные объекты для подготовки нападений на израильских военных, действующих на юге Ливана, и для ударов по территории Израиля.

В пресс-службе подчеркнули, что ЦАХАЛ продолжит действовать против угроз гражданам Израиля и военнослужащим в соответствии с указаниями политического руководства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2026

950-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии