ВВС ЦАХАЛа завершили нанесение серии ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 13 мая 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 16:30
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении военно-воздушными силами нанесения серии ударов по объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.
Целями ударов стали склады вооружений, заряженные и готовые к запуску ракетные установки, а также другие объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы".
В сообщении отмечается, что боевики "Хизбаллы" использовали атакованные объекты для подготовки нападений на израильских военных, действующих на юге Ливана, и для ударов по территории Израиля.
В пресс-службе подчеркнули, что ЦАХАЛ продолжит действовать против угроз гражданам Израиля и военнослужащим в соответствии с указаниями политического руководства.