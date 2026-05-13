В подземной лаборатории больницы "Галиль" произошла утечка аммиака
время публикации: 13 мая 2026 г., 16:32 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 16:32
В медицинском центре "Галиль" в Нагарии произошла утечка аммиака после того, как в одной из лабораторий на подземном этаже разбилась стеклянная емкость с химическим веществом.
По информации 14-го телеканала, один работник получил легкое отравление, медицинская помощь ему была оказана на месте.
Пожарные в защитном снаряжении собрали остатки вещества и проветривают помещения.
Обстоятельства инцидента расследуются.
