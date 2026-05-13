В подземной лаборатории больницы "Галиль" произошла утечка аммиака

В медицинском центре "Галиль" в Нагарии произошла утечка аммиака после того, как в одной из лабораторий на подземном этаже разбилась стеклянная емкость с химическим веществом.

По информации 14-го телеканала, один работник получил легкое отравление, медицинская помощь ему была оказана на месте.

Пожарные в защитном снаряжении собрали остатки вещества и проветривают помещения.

Обстоятельства инцидента расследуются.