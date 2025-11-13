16 ноября правительство Израиля обсудит создание комиссии по расследованию событий 7 октября

Правительство Израиля в ближайшее воскресенье, 16 ноября, обсудит создание комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года.

Как сообщает Ynet, специальный пункт включен в повестку заседания кабинета в ответ на петиции, поданные в БАГАЦ с требованием немедленно учредить независимую государственную комиссию расследования крупнейшего за историю страны провала в сфере безопасности.

Ранее Верховный суд дал правительству ограниченный срок, обязав его провести формальное обсуждение вопроса о комиссии и отчитаться о позиции государства.

Петиции в БАГАЦ подали среди прочих "Движение за качество власти", организация "Драхейну", форум "Хомат Маген ле-Исраэль", институт "Зулат" и 86 бывших депутатов Кнессета. Они настаивают именно на государственной комиссии расследования с широкими полномочиями, членов которой назначает председатель Верховного суда, а не на правительственной комиссии, состав и бюджет которой контролировал бы сам кабинет министров.

Коалиция во главе с Биньямином Нетаниягу до сих пор избегала принятия решения о создании государственной комиссии, аргументируя это продолжающейся войной и опасениями, что расследование парализует работу армии и спецслужб.