x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 18:33
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

16 ноября правительство Израиля обсудит создание комиссии по расследованию событий 7 октября

время публикации: 13 ноября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 17:42
Мемориал жертв 7 октября на горе Герцль
Chaim Goldberg/FLASH90

Правительство Израиля в ближайшее воскресенье, 16 ноября, обсудит создание комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года.

Как сообщает Ynet, специальный пункт включен в повестку заседания кабинета в ответ на петиции, поданные в БАГАЦ с требованием немедленно учредить независимую государственную комиссию расследования крупнейшего за историю страны провала в сфере безопасности.

Ранее Верховный суд дал правительству ограниченный срок, обязав его провести формальное обсуждение вопроса о комиссии и отчитаться о позиции государства.

Петиции в БАГАЦ подали среди прочих "Движение за качество власти", организация "Драхейну", форум "Хомат Маген ле-Исраэль", институт "Зулат" и 86 бывших депутатов Кнессета. Они настаивают именно на государственной комиссии расследования с широкими полномочиями, членов которой назначает председатель Верховного суда, а не на правительственной комиссии, состав и бюджет которой контролировал бы сам кабинет министров.

Коалиция во главе с Биньямином Нетаниягу до сих пор избегала принятия решения о создании государственной комиссии, аргументируя это продолжающейся войной и опасениями, что расследование парализует работу армии и спецслужб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook