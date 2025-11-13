x
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 ноября 2025
13 ноября 2025
последняя новость: 21:40
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ШАБАК подтверждает: "Красный Крест" получил останки похищенного и следует на встречу с ЦАХАЛом

время публикации: 13 ноября 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 20:44
AP Photo/Yousef Al Zanoun

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала совместное с ШАБАКом заявление о том, что представители "Красного Креста" уведомили израильские власти о получении от террористов гроба с останками, предположительно, израильского заложника.

Машины "Красного Креста" едут к месту встречи с представителями ЦАХАЛа на территории сектора Газы.

В сообщении подчеркивается, что ХАМАС обязан выполнить условия соглашения и сделать все возможное для возвращения в Израиль всех оставшихся заложников.

Израиль
