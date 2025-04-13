Делегация ХАМАСа прибыла на переговоры в Каир

В воскресенье, 13 апреля, делегация руководства террористической организации ХАМАС прибыла в Каир на переговоры с представителями Египта по поводу очередного предложения по урегулированию в Газе, передает агентство EFE.

Делегацию возглавляет член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Накануне телеканал Asharq News сообщал, что представители Египта и Израиля обменялись новыми предложениями, направленными на прекращение огня в секторе Газы и возвращении заложников, удерживаемых ХАМАСом. Египетское предложение является соединением ранее представленных инициатив со стороны Каира и Вашингтона и "имеет перспективы для продвижения переговоров между конфликтующими сторонами и достижения реального прогресса на них в самом ближайшем будущем", писало ТАСС.

Представленный Египтом проект, по сведениям египетского агентства Maan, "близок к тому, чтобы быть принятым израильской стороной как в отношении передаваемых заложников, так и палестинских заключенных, которые должны быть освобождены из тюрем Израиля".

Инициатива Каира предполагает передачу ХАМАСом восьми или девяти живых заложников, включая имеющего гражданства Израиля и США Идана Александера, а также тел восьми заложников, погибших на территории Газы. Израиль, согласно египетскому плану, должен отпустить на свободу несколько сотен заключенных, включая 150 отбывающих пожизненное заключение. В этот период, который продлится 50 дней, будет восстановлена доставка гуманитарной помощи населению Газы. Период прекращения огня может быть продлен до 70 дней для гарантированного возобновления непрямых переговоров между сторонами конфликта по второму этапу соглашения, которое обуславливает прекращение боевых действий и вывод израильских сил из Газы.

Отметим, что это предложение отличается от того, что предлагал Каир в начале недели.

Судя по сообщению EFE, руководство ХАМАСа продолжает настаивать на своей версии возможного соглашения: освобождение заложников (живых и мертвых) в обмен на полный вывод израильских войск и прекращение боевых действий в секторе Газы (под международные гарантии), а также в обмен на освобождение из израильских тюрем осужденных за террор. Такой сценарий предполагает сохранение власти ХАМАСа в Газе.