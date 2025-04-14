Скорбь и память: тысячи туристов отправились в Песах на места резни 7 октября

В первый день Холь а-Моэд на шоссе 232 было очень много машин: тысячи граждан Израиля и зарубежных туристов приехали в окрестности сектора Газы, чтобы побывать на местах резни и отдать дань памяти погибшим в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Как сообщает Walla, люди останавливали машины на обочины, чтобы посетить мобильные бомбоубежища – "мигуниот" – где террористы убивали и похищали израильтян.

Этот своеобразный туризм затронул фестивальную площадку Nova и кибуцы, люди приезжают, чтобы услышать свидетельства, увидеть своими глазами место величайшей трагедии, выразить поддержку и солидарность с жителями приграничных районов.

В числе посетителей были и иностранные туристы. Клодин Марк из Лондона рассказала, что в Великобритании люди не понимают, что произошло в "черную субботу" в Израиле, и поэтому они приехали, чтобы увидеть все своими глазами.

Израильтяне со всей страны посещают мемориал на месте бойни на фестивале Nova, посещают Сдерот и другие места боев. "Это тяжело, но это необходимо", – говорят они.