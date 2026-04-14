Баарав-Миара представила в БАГАЦ заключение в пользу увольнения Бен-Гвира

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила основные принципы своей позиции по вопросу об увольнении с должности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Заключение было представлено в Верховный суд, который будет рассматривать петицию с требованием обязать премьер-министра уволить с должности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Вопреки мнению правительства, Гали Баарав-Миара выступает за увольнение Бен-Гвира. "На повестке дня срочная необходимость прекратить нарушения свободы личности и остановить подрыв структуры демократического режима, что причиняется недопустимым политическим в практическую работу полиции, нарушением ее аполитичного статуса и принципа равенства перед законом", - говорится в заключении Гали Баарав-Миары.

Рассмотрение БАГАЦем апелляции состоится 15 апреля коллегией из девяти судей во главе с Ицхаком Амитом. Помимо него в состав коллегии входят судьи Ноам Солберг, Дафна Барак-Эрез, Давид Минц, Яэль Вильнер, Халед Кабуб, Иехиэль Кашер, Офер Гроскопф м Алекс Штайн.

По решению суда, рассмотрение петиции будет проходить без публики.