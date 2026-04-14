Поданы обвинения против жителя Лакии, застрелившего водителя ехавшей за ним машины

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 21-летнего жителя Лакии Мухаммада Амира Абу Амара, который убил человека на почве дорожного конфликта: он застрелил водителя машины, ехавшего следом.

По данным обвинительного заключения, около двух месяцев назад Абу Амар ехал на своем автомобиле, несмотря на то что его водительские права были аннулированы, и при нем находился пистолет. В это время пострадавший ехал на своем автомобиле позади него.

В какой-то момент Абу Амар затормозил, вынудив следующую за ним машину также затормозить. После этого пострадавший развернулся. Тогда Абу Амар догнал его, остановил свою машину рядом с автомобилем погибшего, вышел из машины и произвел в его сторону три выстрела, попав ему в голову. В результате жертва потеряла управление автомобилем, тот врезался в стену и остановился.

Пострадавшего доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

Сразу после происшествия Абу Амар вернулся домой и припарковал автомобиль, вскоре он попросил своего знакомого отвезти его в Ашкелон и помочь скрыться. Одновременно, с целью сокрытия улик, Абу Амар передал оружие, из которого стрелял, двум другим людям, один из которых был несовершеннолетним. Абу Амару предъявлены обвинения в умышленном убийстве, ношении оружия, вождении при лишении прав и воспрепятствовании правосудию.