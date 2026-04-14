последняя новость: 20:35
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео сдачи в плен боевиков "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле

время публикации: 14 апреля 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 20:21
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео сдачи в плен боевиков "Хизбаллы" в ливанском городе Бинт-Джбейл.

В комментарии к видео говорится, что оно было снято в понедельник, 13 апреля, когда бойцы разведывательного батальона бригады "Гивати" вступили в ближний бой с группой боевиков "Хизбаллы", среди которых был член элитного подразделения "Радуан".

По итогам боя трое боевиков бросили оружие и сдались в плен израильским военным. Они были переданы для допроса в военную разведку – подразделение 504.

921-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии