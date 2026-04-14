ЦАХАЛ опубликовал видео сдачи в плен боевиков "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео сдачи в плен боевиков "Хизбаллы" в ливанском городе Бинт-Джбейл.

В комментарии к видео говорится, что оно было снято в понедельник, 13 апреля, когда бойцы разведывательного батальона бригады "Гивати" вступили в ближний бой с группой боевиков "Хизбаллы", среди которых был член элитного подразделения "Радуан".

По итогам боя трое боевиков бросили оружие и сдались в плен израильским военным. Они были переданы для допроса в военную разведку – подразделение 504.