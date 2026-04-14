14 апреля 2026
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре "Хизбаллы" в деревне Адшит на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 14 апреля 2026 г., 19:36 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 19:44
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля завершила масштабную операцию против инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в деревне Адшит на юге Ливана. По данным военных, со 2 марта из деревни было запущено около 130 ракет по силам ЦАХАЛа и по территории Израиля, в первую очередь по городу Кирьят-Шмона.

В ходе операции ЦАХАЛа были уничтожены склады боеприпасов, пусковые установки и командные пункты "Хизбаллы", а также ликвидированы боевики, причастные к планированию террористических атак против Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "Хизбалла" систематически размещает военную инфраструктуру в жилых кварталах, подвергая опасности мирных жителей Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2026

