ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре "Хизбаллы" в деревне Адшит на юге Ливана

Армия обороны Израиля завершила масштабную операцию против инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в деревне Адшит на юге Ливана. По данным военных, со 2 марта из деревни было запущено около 130 ракет по силам ЦАХАЛа и по территории Израиля, в первую очередь по городу Кирьят-Шмона.

В ходе операции ЦАХАЛа были уничтожены склады боеприпасов, пусковые установки и командные пункты "Хизбаллы", а также ликвидированы боевики, причастные к планированию террористических атак против Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "Хизбалла" систематически размещает военную инфраструктуру в жилых кварталах, подвергая опасности мирных жителей Ливана.