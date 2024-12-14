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Израиль

Уничтожены ракетные установки в секторе Газы, откуда обстреливали Израиль.

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 декабря 2024 г., 13:05 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 13:11
Уничтожены ракетные установки в секторе Газы, откуда обстреливали Израиль.
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ракетные обстрелы округа Лахиш из сектора Газы, осуществленные в пятницу, 13 декабря, были произведены с пусковых ракетных установок, размещенных всего в десятках метров от действующих складов международных гуманитарных организаций. ЦАХАЛ атаковал террористов и террористические цели вблизи района, откуда были зафиксированы запуски.

Сообщается, что боевые самолеты ВВС под руководством Южного командования атаковали ночью несколько складов с оружием и террористов, действовавших вблизи района, откуда были зафиксированы два запуска из сектора Газа в направлении окрестностей Газы и западного Лахиша.

Пусковые установки, с которых были произведены запуски, находились примерно в 50 метрах от действующих складов международных гуманитарных организаций в секторе.

Перед атаками были предприняты многочисленные меры для минимизации риска повреждения гуманитарных складов и жертв среди гражданского населения, включая эвакуацию населения из района с помощью многочисленных предупреждений, использование высокоточного оружия и воздушного наблюдения.

Израиль
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