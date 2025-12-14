Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 14 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на побережье Средиземного моря и в других районах.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 14-21, в Беэр-Шеве – 10-19, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-19, на Голанских высотах – 8-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник похолодает, дожди усилятся. Во вторник-среду дожди ослабнут и прекратятся. В четверг – малооблачно, без осадков. В пятницу-субботу – переменная облачность, местами дожди.