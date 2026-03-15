15 марта 2026
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

США организовали "воздушный мост" с боеприпасами для израильских ВВС

Война с "Хизбаллой"
ВВС
Вооружения
Война с Ираном
время публикации: 15 марта 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 09:27
Roland Balik/U.S. Air Force via AP

После использования более 11 тысяч боеприпасов против целей террористического режима в Иране США организовали воздушный мост для поставок боеприпасов ВВС Армии обороны Израиля. Как сообщает новостная служба "Кан", в последние дни в Израиле приземлились грузовые самолеты с боеприпасами, предназначенными для продолжения израильских ударов по Ирану.

Сообщение появилось на фоне публикаций о том, что Израиль уведомил США о критической нехватке перехватчиков баллистических ракет. Американские источники сообщили сайту Semafor, что израильские запасы перехватчиков значительно сократились из-за продолжающейся войны с Ираном. Согласно этому сообщению, в Вашингтоне заранее ожидали такой дефицит, однако пока неясно, поделится ли администрация США имеющимися у нее запасами с Израилем.

Если система "Железный купол" предназначена для противодействия угрозам на малой дальности, то речь в данном случае идет о перехватчиках, которые являются основным и наиболее эффективным рубежом обороны против дальнобойных угроз, то есть баллистических ракет. Израиль также использует истребители для перехвата, однако они считаются лишь вспомогательным решением по отношению к системам противоракетной обороны.

Минувшей ночью правительство проголосовало за утверждение секвестра в размере 1 миллиарда шекелей для проведения "засекреченных оборонных закупок" и дополнительного оснащения в рамках операции "Рычание льва".

В ночь на вторник правительство также утвердило увеличение оборонного бюджета за счет 3% поперечного сокращения бюджетов государственных министерств. Этот шаг добавил к бюджету министерства обороны около 30 миллиардов шекелей.

