Пусковые позиции и штабы "Радуана": ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в субботу, 14 марта, ВВС Израиля завершили очередную волну ударов по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" на территории Ливана.

В частности, в районе Аль-Катрани были уничтожены несколько пусковых ракетных позиций, с которых террористы планировали в ближайшее время обстрелять Израиль.

В Бейруте были атакованы и уничтожены штабы подразделения "Сил Радуан" террористической организации "Хизбалла", из которых боевики организации действовали для продвижения террористических планов против Государства Израиль и его граждан.

С начала операции "Рычание льва" ЦАХАЛ широко атакует штабы террористической организации "Хизбалла" и наносит ущерб возможностям управления и контроля организации, ее финансовому состоянию и имеющимся у нее вооружениям.

Террористическая организация "Хизбалла" систематически размещает свою инфраструктуру среди скоплений населения в гражданских районах по всему Ливану, поэтому ЦАХАЛ эвакуирует многих жителей из этих районов ради их защиты.

Перед ударами были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданским лицам, включая заблаговременные предупреждения, использование высокоточного оружия и воздушное наблюдение.