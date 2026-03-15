Дочь министра Орит Струк Шошана обнаружена мертвой в своем доме

34-летняя Шошана Струк, дочь министра по делам поселенчества Орит Струк, обнаружена в своем доме в поселке Амирим без признаков жизни.

Орит Струк опубликовала траурное сообщение о кончине дочери, в котором отмечено, что дата похорон пока неизвестна. "С глубокой скорбью и разбитым сердцем мы сообщаем о смерти глубоко любимой нашей дочери Шошаны", - говорится в сообщении, опубликованном министром Струк.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти женщины.