Дочь министра Орит Струк Шошана обнаружена мертвой в своем доме
время публикации: 15 марта 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 10:16
34-летняя Шошана Струк, дочь министра по делам поселенчества Орит Струк, обнаружена в своем доме в поселке Амирим без признаков жизни.
Орит Струк опубликовала траурное сообщение о кончине дочери, в котором отмечено, что дата похорон пока неизвестна. "С глубокой скорбью и разбитым сердцем мы сообщаем о смерти глубоко любимой нашей дочери Шошаны", - говорится в сообщении, опубликованном министром Струк.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти женщины.
