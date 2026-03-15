15 марта 2026
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 марта 2026
15 марта 2026
последняя новость: 10:25
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Дочь министра Орит Струк Шошана обнаружена мертвой в своем доме

Погибшие
Сексуальное насилие
время публикации: 15 марта 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 10:16

34-летняя Шошана Струк, дочь министра по делам поселенчества Орит Струк, обнаружена в своем доме в поселке Амирим без признаков жизни.

Орит Струк опубликовала траурное сообщение о кончине дочери, в котором отмечено, что дата похорон пока неизвестна. "С глубокой скорбью и разбитым сердцем мы сообщаем о смерти глубоко любимой нашей дочери Шошаны", - говорится в сообщении, опубликованном министром Струк.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств смерти женщины.

Ссылки по теме
Расследование жалобы дочери высокопоставленного политика передано "Лахав 433"
Дочь высокопоставленного политика обвиняет родителей в сексуализированном насилии
Кнессет обсудил журналистское расследование случаев ритуального сексуализированного насилия