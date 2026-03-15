ЦАХАЛ опубликовал разъяснения по инциденту в Тамуне: машина двигалась на солдат

Пресс-служба Армии обороны Израиля и полиция Израиля опубликовали совместное сообщение по поводу инцидента в Тамуне в ночь на воскресенье.

"В ходе оперативной деятельности сил безопасности, в том числе бойцов МАГАВ Иудеи и Самарии и подразделений ЦАХАЛа, в деревне Тамун в зоне ответственности бригады "Менаше", по задержанию разыскиваемых, подозреваемых в террористической деятельности, автомобиль ускорился в направлении сил, которые почувствовали угрозу и открыли огонь. В результате были убиты четверо палестинцев, находившихся в автомобиле. Обстоятельства инцидента расследуются соответствующими структурами", – сказано в этом сообщении.

Напомним, по данным палестинских источников, в результате обстрела автомобиля погибли четыре человека: муж, жена и двое находившихся в машине детей в возрасте пяти и шести лет. Опубликованы имена убитых.

Источники в ПА сообщают, что в Тамуне израильские военные задержали двух подозреваемых – родственников тех, кто был убит в результате обстрела автомобиля. Обстрелянный автомобиль вывезен военными из Тамуна.