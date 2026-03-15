Израильтянин стал победителем молодежного чемпионата Европы по джиу-джитсу

В Греции проходит молодежный чемпионат Европы по джиу-джитсу (спортсмены до 21 года).

Израильтянин Идо Бараш стал победителем в весовой категории до 85 кг.

В финале он победил словенца Кристана Тевца.

Идо Бараш - бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2025 года.