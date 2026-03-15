Спорт

Израильтянин стал победителем молодежного чемпионата Европы по джиу-джитсу

Смешанные единоборства
Спорт/важное
время публикации: 15 марта 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 08:46
Израильтянин стал победителем молодежного чемпионата Европы по джиу-джитсу
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Греции проходит молодежный чемпионат Европы по джиу-джитсу (спортсмены до 21 года).

Израильтянин Идо Бараш стал победителем в весовой категории до 85 кг.

В финале он победил словенца Кристана Тевца.

Идо Бараш - бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2025 года.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

ММА. Израильтянин стал чемпионом Tuff-N-Uff
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2026

Джиу-джитсу. Проиграв в финале, спортсменка из Казахстана не пожала руку израильтянке
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2026

Израильтянка стала победительницей юниорского чемпионата Европы по джиу-джитсу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

Чемпионат мира по кикбоксингу. Египтянка отказалась от боя с израильтянкой