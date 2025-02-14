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Израиль

Cлухи о госпитализации Нетаниягу. Канцелярия премьер-министра их опровергает

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 14 февраля 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 20:37
Cлухи о госпитализации Нетаниягу. Канцелярия премьер-министра их опровергает
Chaim Goldberg/Flash90

В последние часы в социальных сетях и группах WhatsApp распространяются слухи о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу из-за плохого самочувствия обратился в больницу.

Канцелярия премьер-министра опубликовала сообщение, опровергающее эти слухи. "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу чувствует себя отлично, он не обращался ни в какую больницу. В данный момент он находится на шаббатней трапезе вместе с семьей".

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