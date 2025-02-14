Cлухи о госпитализации Нетаниягу. Канцелярия премьер-министра их опровергает
время публикации: 14 февраля 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 20:37
В последние часы в социальных сетях и группах WhatsApp распространяются слухи о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу из-за плохого самочувствия обратился в больницу.
Канцелярия премьер-министра опубликовала сообщение, опровергающее эти слухи. "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу чувствует себя отлично, он не обращался ни в какую больницу. В данный момент он находится на шаббатней трапезе вместе с семьей".
Ссылки по теме