Абу Марзук в Москве о судьбе заложников: Труфанова скоро освободят, Харкина – не на этом этапе

Российское государственное агентство РИА Новости опубликовало заявления замглавы политбюро террористической организации ХАМАС Мусы Абу Марзука, прибывшего с визитом в Москву.

Говоря о судьбе заложника, гражданина Израиля и России Александра Труфанова, Абу Марзук заявил: "Труфанов обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу".

При этом Абу Марзук дал понять, что ХАМАС пока не готов освобождать гражданина Израиля, репатрианта из Украины, получившего гражданство РФ, Максима Харкина. "Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту РФ Владимиру Путину. Харкин – военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом. Есть много деталей. Но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке, чтобы его имя было в начале списка", – сказал Абу Марзук.

Также один из лидеров ХАМАСа заявил: "Нам нужно, чтобы Россия приняла участие в восстановлении сектора Газы. Россия должна присутствовать в этом процессе, должна играть свою роль, для нас это очень важно. Мы ожидаем и гуманитарную помощь, и поддержку, и помощь в восстановлении сектора Газы".

3 февраля в Москву в очередной раз прибыла делегация террористической организации ХАМАС во главе с Мусой Абу Марзуком. Прошлый такой визит проходил в конце октября 2024 года.

Российская сторона вновь поднимет тему освобождения российских граждан, удерживаемых террористами в Газе в качестве заложников с 7 октября 2023 года. Речь идет об Александре Труфанове и Максиме Харкине.

О том, что Труфанова должны освободить в рамках нового соглашения о прекращении огня в Газе вместе с десятками других заложников, сообщалось и ранее. Однако ХАМАС не давал никаких публичных гарантий по этому поводу.

Александру Труфанову 29 лет. Его отец Виталий Труфанов был убит террористами 7 октября 2023 года. Александр был похищен террористами из своего дома в кибуце Нир-Оз вместе с его матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Три женщины были освобождены в ходе сделки с террористами в ноябре 2023 года после 54 дней плена. Александр, как и многие другие заложники, остается в плену уже более 470 дней. Судя имеющимся данным, Труфанов удерживается террористами "Исламского джихада".

В октябре 2024 года в ходе визита в Москву Абу Марзук называл имя другого российского гражданина, которого удерживает ХАМАС – Максим Харкин. Он заявил тогда: "Максим Харкин – украинец, в тот момент, когда он был взят в плен, он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство России, для того чтобы Россия помогла им освободить его. Но он не гражданское лицо, он военный, служил в армии Израиля... В качестве жеста уважения к нашим российским коллегам, мы поставим их в приоритете в момент обмена, чтобы их освободить в первую очередь".

Имя Александра Труфанова есть в списке освобождаемых заложников в ходе нынешнего этапа соглашения о прекращении огня и "обмена пленными". Имени Максима Харкина в этом списке нет.

Как отмечала редакция Newsru.co.il, несмотря на публичные заявления о поддержке, в том числе со стороны президента РФ Владимира Путина, у Москвы есть повод для недовольства руководством ХАМАСа. 1 марта 2024 года МИД РФ заявлял, что в ходе переговоров с Мусой Абу Марзуком (замглавы политбюро ХАМАСа) с российской стороны была "акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова". Через несколько недель после этой встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявлял агентству ТАСС, что Россия продолжает контакты с ХАМАСом, чтобы добиться освобождения российских граждан, захваченных боевиками. Однако Труфанов по-прежнему остается в заложниках. Козлов вместе с еще тремя заложниками был освобожден израильским спецназом в ходе дерзкой операции в Нусейрате 8 июня 2024 года. Позже появились публикации об издевательствах в плену над заложниками, в том числе над российским гражданином Козловым.

В сентябре 2024 года Александр Лобанов был убит террористами ХАМАСа в Газе вместе с еще пятью заложниками.

Руководство ХАМАСа многократно благодарило руководство РФ за поддержку "палестинского сопротивления". В марте 2024 года глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (ликвидирован 31 июля 2024 года в Тегеране) направлял Владимиру Путину поздравление в связи с победой на президентских выборах. В поздравительном заявлении Ханийи говорилось, что ХАМАС рассчитывает на "укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества" с Россией. При этом член политбюро ХАМАСа Басэм Наим заявлял РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом.

В то же время руководство ХАМАСа до сих пор не смогло или не захотело удовлетворить просьбу Кремля об освобождении российских граждан, захваченных террористами и удерживаемых в Газе.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями. Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."

После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.