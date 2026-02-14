x
14 февраля 2026
Израиль

Трагедия в Иксале: мужчина умер от сердечного приступа, разнимая двух дерущихся

время публикации: 14 февраля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 17:10
Пресс-служба МАДА

В Иксале на севере страны вспыхнула драка между двумя мужчинами. По словам очевидцев, их пытались разнять и успокоить.

Среди тех, кто хотел восстановить порядок, был Рашид Драуше – родственник одного из участников конфликта (мужчина в возрасте около 60 лет). Спустя несколько минут после того, как Рашид вмешался в потасовку, ему стало плохо. Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать его смерть в результате сердечного приступа.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, "речь не идет об убийстве". Тело Драуше будет передано для установления точной причины смерти, однако на данный момент прямой связи между полученными травмами и летальным исходом не обнаружено.

