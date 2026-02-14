В МОК прокомментировали нехватку презервативов в олимпийской деревне

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс прокомментировал новость о нехватке презервативов в олимпийской деревне.

" Что бы я хотел в первую очередь сказать об этом, так это то, что это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. И я не думаю, что могу добавить к этому что-то еще. Как вы заметили, это правило Олимпийской хартии, которое гласит, что должен быть запас презервативов. Было использовано 10 тысяч презервативов, при этом спортсменов у нас 2,8 тысяч, так что вы можете прикинуть, как говорится", - приводит его слова ТАСС.

Накануне СМИ сообщили, что запас бесплатных презервативов в олимпийской деревне закончился за три дня.