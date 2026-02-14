x
14 февраля 2026
Спорт

Горные лыжи. Бразильцы впервые завоевали медаль зимней олимпиады. Израильтянин на 41-м месте

Зимняя Олимпиада 2026
Горные лыжи
время публикации: 14 февраля 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 16:13
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Олимпийским чемпионом в слаломе-гиганте стал бразилец Лукас Пиньейро Бротен.

Бразильцы впервые завоевали медаль зимней олимпиады.

Чемпион Пекинской олимпиады швейцарец Марко Одерматт на втором месте.

Бронзовую медаль завоевал швейцарец Лоик Мейллар.

Израильтянин Барнабас Селлеш на 41-м месте.

Украинец Дмытро Шепюк - на 40-м.

Спорт
