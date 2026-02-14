Горные лыжи. Бразильцы впервые завоевали медаль зимней олимпиады. Израильтянин на 41-м месте
время публикации: 14 февраля 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 16:13
Олимпийским чемпионом в слаломе-гиганте стал бразилец Лукас Пиньейро Бротен.
Бразильцы впервые завоевали медаль зимней олимпиады.
Чемпион Пекинской олимпиады швейцарец Марко Одерматт на втором месте.
Бронзовую медаль завоевал швейцарец Лоик Мейллар.
Израильтянин Барнабас Селлеш на 41-м месте.
Украинец Дмытро Шепюк - на 40-м.
