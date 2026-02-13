Корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа успешно стартовал к МКС

С мыса Канаверал во Флориде успешно стартовал космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который доставит на МКС четырех членов экипажа Crew-12.

В составе экипажа – российский космонавт Андрей Федяев, француженка, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и два американских астронавта – командир Джессика Меир и пилот Джек Хэтэуэй, сообщает ВВС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся в 05:15 по времени Восточного побережья США (в 12:15 по ближневосточному времени). Космический корабль должен достичь Международной космической станции примерно через 34 часа.

Ожидается, что сближение Crew Dragon с МКС и пристыковка в автономном режиме к служебному модулю американского сегмента Harmony состоится в субботу 14 февраля, приблизительно в 15:15 по времени Восточного побережья США (22:15 по ближневосточному времени).

Ранее запуск дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.