x
13 февраля 2026
|
последняя новость: 23:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 февраля 2026
|
13 февраля 2026
|
последняя новость: 23:18
13 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Скелетон. Чемпионом стал британец. Израильтянин на 22-м месте

Зимняя Олимпиада 2026
Скелетон
Спорт/важное
время публикации: 13 февраля 2026 г., 23:06 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 23:12
Олимпиада. Скелетон. Чемпионом стал британец. Израильтянин на 22-м месте
AP Photo/Alessandra Tarantino

Чемпионом Миланской олимпиады в скелетоне стал британец Мэтт Уэстон.

Во всех четырех финальных заездах он устанавливал рекорд трассы.

Это первое золото Великобритании в мужском скелетоне.

На втором месте немец Аксель Юнгк, на третьем - немец Кристофер Гротир.

Израильтянин Джаред Файрстоун занял 22-е место, отстав от чемпиона на 8.02 секунды.

Напомним, с соревнованиями в скелетоне связан пока самый громкий скандал Миланской олимпиады - отстранение украинца Владислава Гераскевича за "шлем памяти" - на нем были портреты украинских спортсменов, убитых россиянами.

Многие спортсмены и политики осудили МОК за дисквалификацию украинца.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Бобслей-двойки. Третья тренировка. Израильтяне на 26-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Дело Гераскевича. Владимир Кличко "Это не спорт, а политическая игра"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 февраля 2026

Олимпиада. Скелетон. После двух заездов израильтянин на 22-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 февраля 2026

Олимпиада. Скелетон. Пятая официальная тренировка. Израильтянин занял 18-е место