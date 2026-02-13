Олимпиада. Скелетон. Чемпионом стал британец. Израильтянин на 22-м месте
время публикации: 13 февраля 2026 г., 23:06 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 23:12
Чемпионом Миланской олимпиады в скелетоне стал британец Мэтт Уэстон.
Во всех четырех финальных заездах он устанавливал рекорд трассы.
Это первое золото Великобритании в мужском скелетоне.
На втором месте немец Аксель Юнгк, на третьем - немец Кристофер Гротир.
Израильтянин Джаред Файрстоун занял 22-е место, отстав от чемпиона на 8.02 секунды.
Напомним, с соревнованиями в скелетоне связан пока самый громкий скандал Миланской олимпиады - отстранение украинца Владислава Гераскевича за "шлем памяти" - на нем были портреты украинских спортсменов, убитых россиянами.
Многие спортсмены и политики осудили МОК за дисквалификацию украинца.
