Олимпиада. Скелетон. Чемпионом стал британец. Израильтянин на 22-м месте

Чемпионом Миланской олимпиады в скелетоне стал британец Мэтт Уэстон.

Во всех четырех финальных заездах он устанавливал рекорд трассы.

Это первое золото Великобритании в мужском скелетоне.

На втором месте немец Аксель Юнгк, на третьем - немец Кристофер Гротир.

Израильтянин Джаред Файрстоун занял 22-е место, отстав от чемпиона на 8.02 секунды.

Напомним, с соревнованиями в скелетоне связан пока самый громкий скандал Миланской олимпиады - отстранение украинца Владислава Гераскевича за "шлем памяти" - на нем были портреты украинских спортсменов, убитых россиянами.

Многие спортсмены и политики осудили МОК за дисквалификацию украинца.