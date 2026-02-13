Daily Mail: встреча с Нетаниягу побудила Трампа занять более жесткую позицию по Ирану

Высокопоставленный представитель американской администрации прокомментировал напряженность в сфере безопасности на фоне решения президента США Дональда Трампа направить авианосец Gerald R. Ford в регион из Карибского моря.

По словам источника, встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу повлияла на президента и побудила его занять "более жесткую позицию". Чиновник сообщил британскому изданию Daily Mail: "Фактически Нетаниягу сказал: "Иран ведет свою игру. Вы же не хотите, чтобы вами манипулировали". Трамп прислушался".

Вечером в пятницу, 13 февраля, когда Трампа спросили, почему он решил направить авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток, он ответил: "Он нам понадобится на случай, если соглашение не будет достигнуто". Американский президент добавил, что "полагает, что переговоры увенчаются успехом, но если нет – это будет плохой день для Ирана".

Авианосец Gerald R. Ford и его ударная группа, находящиеся в Карибском регионе, перебазируются на Ближний Восток, где присоединятся к уже действующей там группе Abraham Lincoln в рамках усиления давления на Иран.

Этот шаг выглядит как расширение ранее анонсированного Белым домом курса на "силовую готовность при сохранении переговорного канала" с Тегераном. Накануне Трамп публично подтвердил намерение направить в регион еще одну авианосную группу, однако в первоначальных утечках и обсуждениях чаще фигурировал вариант с George H.W. Bush. О чем, в частности, сообщало издание The Wall Street Journal.

Если информация NYT подтвердится официально, речь идет о переходе от предварительной подготовки "второго авианосца" к конкретному решению в пользу Gerald Ford.

Такое развитие событий указывает на активизацию подготовки армии США к массированному удару по военным объектам в Иране. Хотя президент США Дональд Трамп продолжает говорить о том, что рассчитывает на "сделку" с Тегераном.