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Израиль

Родственники похищенных получили официальное сообщение о ходе переговоров

Заложники
ХАМАС
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 14 января 2025 г., 01:15 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 01:15
Родственники похищенных получили официальное сообщение о ходе переговоров
Itai Ron/Flash90

Поздно вечером родственники похищенных получили сообщение о ходе переговоров от Управления по делам похищенных и пропавших без вести.

"Дорогие семьи, переговоры в Дохе находятся на продвинутой стадии, прогресс зафиксирован по всем пунктам соглашения. Переговоры касаются всех заложников, последние дни и часы посвящены деталям первой части сделки", – говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее родственники похищенных получили СМС-сообщения с приглашением на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится во вторник, 14 января, во второй половине дня.

Израиль
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