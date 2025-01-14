Родственники похищенных получили официальное сообщение о ходе переговоров

Поздно вечером родственники похищенных получили сообщение о ходе переговоров от Управления по делам похищенных и пропавших без вести.

"Дорогие семьи, переговоры в Дохе находятся на продвинутой стадии, прогресс зафиксирован по всем пунктам соглашения. Переговоры касаются всех заложников, последние дни и часы посвящены деталям первой части сделки", – говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее родственники похищенных получили СМС-сообщения с приглашением на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится во вторник, 14 января, во второй половине дня.