В связи с мусульманским праздником прерван доступ евреев на Храмовую гору
время публикации: 14 января 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 13:11
Полиция объявила о закрытии Храмовой горы для визита не мусульман. Доступ прерван в связи с мусульманским праздником Аль-Исра ва-ль-Мирадж ("Ночь вознесения пророка").
Полиция сообщила Управлению Храмовой горы, что визиты не мусульман прерваны и возобновятся в воскресенье, 18 января.
Из Управления Храмовой горой передали: "Мы ожидаем и надеемся, что настанет день, когда Храмовая гора будет открыта для визитов еврее каждый день, целый день и подниматься можно будет через все ворота".
