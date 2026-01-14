В связи с мусульманским праздником прерван доступ евреев на Храмовую гору

Полиция объявила о закрытии Храмовой горы для визита не мусульман. Доступ прерван в связи с мусульманским праздником Аль-Исра ва-ль-Мирадж ("Ночь вознесения пророка").

Полиция сообщила Управлению Храмовой горы, что визиты не мусульман прерваны и возобновятся в воскресенье, 18 января.

Из Управления Храмовой горой передали: "Мы ожидаем и надеемся, что настанет день, когда Храмовая гора будет открыта для визитов еврее каждый день, целый день и подниматься можно будет через все ворота".