Израиль и США готовятся к возможному отражению иранских ударов

Власти Израиля и США принимают превентивные меры, опасаясь возможных ударов со стороны Ирана по целям на израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке.

ЦАХАЛ, прежде всего силы ПВО и ПРО, находится в состоянии повышенной готовности.

Правительственный самолет Израиля "Кнаф Цион" (регистрация 4X-ISR, "борт номер 1") утром 14 января совершил вылет с авиабазы Неватим в Негеве, отмечает Flightradar24. Пункт назначения неизвестен. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила со ссылкой на анонимные источники, что речь идет о заранее запланированном учебном полете. Напомним, что 13 июня 2025 года, в первый день войны против Ирана борт "Кнаф Цион" был перебазирован из "Бен-Гуриона" на Кипр, как и многие другие самолеты.

Сотрудникам на американской авиабазе "Аль-Удэйд" в Катаре было рекомендовано покинуть территорию базы к вечеру 14 января, сообщили агентству Reuters три дипломатических источника. Посольство США в Дохе не дало немедленного комментария. "Аль-Удэйд" считается крупнейшей американской базой на Ближнем Востоке, на ней размещены около 10 тысяч военнослужащих.

При этом пока нет однозначных сведений о намерении властей Ирана атаковать израильтян или американцев в регионе. Не объявлено и о решении властей США или Израиля о нанесении ударов по целям в Иране.

Официальные лица, представляющие Израиль и некоторые арабские страны, в частных контактах с администрацией президента США Дональда Трампа рекомендовали Вашингтону воздержаться от масштабных ударов по Ирану на нынешнем этапе, сообщает NBC News. По данным телеканала, представители Израиля и арабских государств опасаются, что силовой сценарий может консолидировать иранское общество вокруг режима аятолл (как это было во время войны с Израилем в июне 2025 года) и изменить динамику протестов.

The Wall Street Journal пишет, что ряд арабских государств Персидского залива (включая Саудовскую Аравию, Оман и Катар) убеждают Вашингтон в нецелесообразности ударов по целям в Иране, предупреждая о рисках дестабилизации региона и потрясениях на энергетических рынках.

На фоне сообщений о возможной подготовке США к силовым решениям в Иране, в Израиле принимаются меры по повышению готовности к отражению атак со стороны Ирана.

В Белом доме публично дают понять, что военный вариант "на столе", хотя приоритетом называют дипломатию.

Накануне источник в правительстве Израиля сообщил агентству Reuters, что "кабинет получил документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране и возможности вмешательства США". Другой источник отметил, что, по текущим оценкам, президент США Дональд Трамп примет решение о вмешательстве, однако масштабы ответных мер остаются неизвестными.

13 января, выступая в Детройте, Трамп сделал несколько крайне резких заявлений по поводу ситуации в Иране. Он назвал происходящее в Иране "самым кровавым подавлением волнений в истории страны" и возложил личную ответственность за это на высшее руководство в Тегеране. Он заявил: "Мир видит эту бойню, и мы не будем стоять в стороне, пока диктаторы убивают тысячи невинных людей". Трамп подчеркнул, что нестабильный Иран – это прямая угроза. Упомянул, что уже провел консультации с руководством CENTCOM, чтобы обеспечить "полную готовность" американских сил в регионе. По его словам, США не допустят, чтобы хаос внутри Ирана вылился в атаки на американских военных или союзников. Трамп пригрозил Ирану "сокрушительными последствиями", если насилие не прекратится немедленно. Он намекнул на усиление морской блокады и дополнительные санкции, которые "отрежут режим от остатков ресурсов". Также он обратился напрямую к протестующим, сказав: "Ваша смелость поразительна. Мы знаем, через что вы проходите, и Америка на стороне свободы". Трамп еще раз акцентировал внимание на том, что CENTCOM получил приказ действовать "решительно и без колебаний" при малейшей провокации со стороны Ирана в Ормузском проливе или против американских баз.

Под занавес своей речи в Детройте Трамп еще раз коснулся темы Ирана, отвечая на вопросы и подводя итоги. Он заявил, что, по данным его разведки, иранский режим сейчас "слаб как никогда" и находится на грани коллапса из-за масштабности протестов. Он добавил, что сообщения о 12-20 тысячах погибших (о которых сообщал CBS) подтверждают: правительство в Тегеране "потеряло контроль и перешло в режим выживания". Он отдельно отметил, что если Иран попытается "экспортировать свой кризис" и отдаст приказ своим сателлитам – "Хизбалле" или ХАМАСу – атаковать Израиль, то ответ будет "быстрым и окончательным". Он подчеркнул, что CENTCOM уже усилил присутствие авиации в регионе именно для предотвращения такого сценария. Президент США добавил, что "дни тиранов со звуковым оружием и пулеметами сочтены", будь то в Тегеране или в Каракасе.

Позже, находясь на борту президентского самолета, Трамп заявил, что возвращается в Вашингтон, планируя еще раз "оценить ситуацию в Иране". "Мы хотим прекратить убийства и обеспечить свободу этим людям (иранцам). Они живут в аду", – заявил американский президент.

СМИ сообщают о десятках тысячах погибших в Иране, на помощь режиму направлены боевики из Ирака

Согласно телеканалу CBS, число погибших при подавлении оппозиционных манифестаций в Иране может превысить 20000 человек. В распространяющихся сообщениях, которые невозможно подтвердить, речь идет о 50000 погибших.

Редакция оппозиционного сайта Iran International сообщила, что опубликованные ей данные о 12000 жертв содержатся и в отчетах, которые представил Корпус стражей Исламской революции канцелярии президента Ирана и Высшему совету национальной безопасности.

Из Ирана поступают сообщения, что в подавлении манифестаций участвуют и прибывшие из Ирака боевики шиитских "Сил народной мобилизации", которые официально считаются военнослужащими иракской армии.

Интернет в Иране отключен уже более 130 часов. Однако, несмотря на введенную режимом аятолл информационную блокаду, в интернете появляются видео, запечатлевшие применение против демонстрантов боевых патронов, и фотографии, на которых можно увидеть множество тел погибших, завернутых в мешки.

Активисты также сообщают, что государственное телевидение передало в эфир "признания" 97 арестованных манифестантов, заявивших, что раскаиваются в своих действиях. Правозащитники подчеркивают, что в большинстве случаев подобные заявления даются под пытками – как физическими, так и психологическими.

14 января в Иране должен быть казнен 26-летний Эфран Солтани, арестованный 8 января во время оппозиционной демонстрации в Фардисе, к западу от Тегерана и осужденный по ускоренной процедуре. Его признали виновным в "ведении войны против Аллаха".

Правозащитники заявляют: они опасаются, что это не единичный случай, но информационная блокада мешает установлению фактов. Специальный докладчик ООН Маи Сато обвинила режим в использовании смертных приговоров как средства запугивания манифестантов, назвав их незаконными.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что администрация примет "очень жесткие меры", если в Иране начнутся казни оппозиционеров. Сделав очередное воинственное заявление, он не стал вдаваться в подробности. Днем ранее президент, также не вдаваясь в подробности, обещал оппозиции помощь.

Наследник иранского престола Реза Пехлеви подтвердил публикации о контактах с администрацией США. Он заявил, что действующая в Иране оппозиция будет готова взять на себя власть в случае падения режима, но выразил опасения, что международное сообщество так и не окажет ей необходимой поддержки.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мохавади Азад заявил о необходимости составления реестра имущества участников беспорядков. По его словам, это позволит организациям, компаниям и частным лицам добиваться от них финансовой компенсации, если ущерб будет доказан.