В Шхеме найдено оружие боевика, который ранил военнослужащего

ЦАХАЛ уведомил об обнаружении в Шхеме оружия боевика, который три дня назад ранил военнослужащего. Оружие было разобрано и спрятано.

В воскресенье, 11 января, сообщалось, что в Шхеме в результате обстрела был ранен израильский военнослужащий, боец бригады "Шомрон". В состоянии средней тяжести ранен доставлен в больницу. Его семья уведомлена.

12 января ЦАХАЛ и ШАБАК уведомили об аресте в Шхеме подозреваемого в стрельбе по военнослужащему. Арестован Заид Хараз – террорист ХАМАСа. Кроме того, арестованы двое подозреваемых, которые помогли террористу скрыться.