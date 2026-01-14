В Шхеме найдено оружие боевика, который ранил военнослужащего
время публикации: 14 января 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 16:47
ЦАХАЛ уведомил об обнаружении в Шхеме оружия боевика, который три дня назад ранил военнослужащего. Оружие было разобрано и спрятано.
В воскресенье, 11 января, сообщалось, что в Шхеме в результате обстрела был ранен израильский военнослужащий, боец бригады "Шомрон". В состоянии средней тяжести ранен доставлен в больницу. Его семья уведомлена.
12 января ЦАХАЛ и ШАБАК уведомили об аресте в Шхеме подозреваемого в стрельбе по военнослужащему. Арестован Заид Хараз – террорист ХАМАСа. Кроме того, арестованы двое подозреваемых, которые помогли террористу скрыться.
