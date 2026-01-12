x
12 января 2026
Израиль

В Шхеме арестован террорист ХАМАСа, ранивший военнослужащего

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ШАБАК
время публикации: 12 января 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 10:50
В Шхеме арестован террорист ХАМАСа, ранивший военнослужащего
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК уведомили об аресте в Шхеме подозреваемого в стрельбе по военнослужащему 11 января.

Арестован Заид Хараз – террорист ХАМАСа.

Кроме того, арестованы двое подозреваемых, которые помогли террористу скрыться.

В воскресенье сообщалось, что в Шхеме в результате обстрела был ранен израильский военнослужащий, боец бригады "Шомрон". В состоянии средней тяжести ранен доставлен в больницу. Его семья уведомлена.

