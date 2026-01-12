В Шхеме арестован террорист ХАМАСа, ранивший военнослужащего
ЦАХАЛ и ШАБАК уведомили об аресте в Шхеме подозреваемого в стрельбе по военнослужащему 11 января.
Арестован Заид Хараз – террорист ХАМАСа.
Кроме того, арестованы двое подозреваемых, которые помогли террористу скрыться.
В воскресенье сообщалось, что в Шхеме в результате обстрела был ранен израильский военнослужащий, боец бригады "Шомрон". В состоянии средней тяжести ранен доставлен в больницу. Его семья уведомлена.