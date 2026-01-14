Израильский "борт номер 1" побывал на Кипре и возвращается в Израиль
время публикации: 14 января 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 15:26
Правительственный самолет Израиля "Кнаф Цион" (регистрация 4X-ISR, "борт номер 1") после вылета с авиабазы Неватим в Негеве приземлился на Кипре, а теперь возвращается в Израиль.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала со ссылкой на информированные источники, что речь идет о заранее запланированном учебном полете.
Напомним, что 13 июня 2025 года, в первый день войны против Ирана борт "Кнаф Цион" был перебазирован из "Бен-Гуриона" на Кипр, как и многие другие самолеты.