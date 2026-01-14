В 2025 году было открыто 2655 дел о мошенничестве против пожилых репатриантов из бывшего СССР

Комиссия Кнессета по алие, абсорбции и диаспоре под председательством и.о. главы комиссии депутата Владимира Белиака ("Еш Атид") провела 14 января заседание, посвященное проблеме мошенничества, нацеленного на русскоязычную общину, а также мошенническим схемам при продаже автомобилей новым репатриантам.

Представитель полиции (Ревиталь Хаим Йегошуа, офицер национального подразделения по борьбе с мошенничеством) сообщила, что в 2025 году было открыто 2655 дел о мошенничестве против пожилых репатриантов – выходцев из стран бывшего СССР (в 2024 году – 1412). В полиции связывают рост числа жалоб с повышением осведомленности и призывают продолжать разъяснительную работу.

Отдельной темой стала мошенническая схема при покупке автомобилей, о которой, по словам представителей министерства алии и абсорбции, а также организаций, работающих с репатриантами, сообщают десятки пострадавших: людям предлагали помощь "посредника", брали полную оплату или крупные авансы за машины, которые затем не поставлялись; в некоторых случаях сдавались автомобили "трейд-ин", после чего покупатели сталкивались с игнорированием требований вернуть деньги и даже с угрозами.

Комиссия также раскритиковала отказ компаний мобильной связи участвовать в обсуждении мер, которые могли бы затруднить мошенникам контакт с потенциальными жертвами.

Банк Израиля сообщил о проведенном информационном кампейне (на иврите, русском и арабском, включая вебинары) и уведомил, что передача жалоб в Банк Израиля как обязательной отчетности (а не как процедуры апелляции) должна начаться до конца первой половины 2026 года. Также было заявлено, что круглосуточный (24/7) центр, включая обслуживание на иностранных языках, должен заработать с 31 мая 2026 года.