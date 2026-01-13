Мошенничество через доверчивых детей: "У нас есть посылка для мамы"

В социальных сетях широко обсуждается новая схема мошенничества с использованием доверчивости детей к взрослым: звонит "курьер"; сообщает, что должен принести "посылку"; утверждает, что родители в курсе; просит "напомнить адрес"; предупреждает, что доставка платная и что с мамой/папой "это согласовано"; говорит, что мама/папа должны были оставить кредитную карту и просит назвать цифры.

Детям следует объяснить, что нельзя говорить с незнакомцами по телефону, ни в коем случае нельзя никому сообщать свой домашний адрес при телефонном разговоре, тем более недопустимо передавать каки-то данные незнакомым людям. При таких звонках следует немедленно прервать разговор и позвонить родителям.

Отметим, что подобный вид мошенничества широко распространен не только в Израиле, но и в других странах.