Эмили Дамари прооперировали пальцы, которые в больнице "Шифа" ей сшили вместе

Освобожденная из плена ХАМАСа 28-летняя Эмили Дамари завершила серию хирургических операций: хирурги больницы "Шиба" в Тель а-Шомере провели ей ряд восстанавливающих операций, необходимых для исправления вреда, нанесенного бесчеловечным "лечением" в секторе Газы.

На фотографиях Эмили, опубликованных после ее освобождения, было видно, что два пальца на ее левой руке, оторванные пулей во время захвата, срослись вместе. Ранение Эмили получила, пытаясь спасти свою собаку: террорист застрелил собаку Чучу, которую девушка обнимала и пыталась защитить.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Эмили Дамари объяснила – ее пальцы сшили вместе в больнице "Шифа" в Газе, сшив нервы, и на протяжении 471 дня плена она испытывала постоянную боль.

Эмили Дамари была похищена террористами из своего дома в районе для молодежи в кибуце Кфар-Аза. Во время похищения террористы убили ее собаку, Эмили получила огнестрельные ранения в кисть левой руки и в правую ногу. В больнице "Шифа" ей прооперировали оторванные пальцы, сшив их вместе, а огнестрельная рана на ноге так и не была обработана.

Эмили рассказала, что в течение четырех месяцев террористы держали ее в туннелях с открытой инфицированной раной на ноге, и ХАМАС не предоставил ей никакой медицинской помощи, кроме просроченной бутылки йода. После проведенных в Израиле восстанавливающих операций, по словам Эмили, ужасная боль, мучившая ее полтора года, значительно уменьшилась. Она надеется, что после физиотерапии и реабилитации ее рука станет более функциональной.

В интервью британским журналистам Эмили Дамари сказала, что боль и шрамы для нее символизируют свободу, надежду и силу. После завершения процесса восстановления Эмили посетит Великобританию, чтобы лично поблагодарить тех, кто помогал с ее вызволением, и встретиться с игроками и болельщиками команды Тоттенхема, за которую она болеет.

Она также напомнила, что в плену остаются другие израильтяне, которые могут быть в еще худшем, чем была она, физическом и психическом состоянии. "Все заложники должны как можно скорее вернуться домой", – подчеркнула Эмили.